Хто може отримати ці гроші
Такі виплати призначаються тим членам родини, кого утримував годувальник. Йдеться саме про непрацездатних осіб.
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До отримувачів пенсії по втраті годувальника відносяться:
- діти-сироти до 23 років;
- діти до завершення навчання, максимальний вік – 23 роки;
- особи з інвалідністю, якщо інклюзивність була ними отримана до повноліття;
- дружина (чоловік), батьки, якщо вони старше 65 років або мають інвалідність;
- сестра, брат, один із батьків померлого, його дружина (чоловік), якщо вони доглядають дитину годувальника, кошти надаються до 8-річчя малюка.
Який розмір пенсії по втраті годувальника
Обчислення виплати по втраті годувальника відбувається індивідуально. Для цього до уваги береться розмір імовірної вікової пенсії померлого. Діти-сироти отримують суму з урахуванням виплат обох батьків.
Станом на тепер, розмір цих пенсій розраховується у такому співвідношенні:
- 50% пенсії за віком померлого годувальника отримує 1 непрацездатний член родини;
- 100% – 2 та більше непрацездатні особи.