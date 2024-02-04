Хто може отримати ці гроші

Такі виплати призначаються тим членам родини, кого утримував годувальник. Йдеться саме про непрацездатних осіб.

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До отримувачів пенсії по втраті годувальника відносяться:

  • діти-сироти до 23 років;
  • діти до завершення навчання, максимальний вік – 23 роки;
  • особи з інвалідністю, якщо інклюзивність була ними отримана до повноліття;
  • дружина (чоловік), батьки, якщо вони старше 65 років або мають інвалідність;
  • сестра, брат, один із батьків померлого, його дружина (чоловік), якщо вони доглядають дитину годувальника, кошти надаються до 8-річчя малюка.

Який розмір пенсії по втраті годувальника

Обчислення виплати по втраті годувальника відбувається індивідуально. Для цього до уваги береться розмір імовірної вікової пенсії померлого. Діти-сироти отримують суму з урахуванням виплат обох батьків.

Станом на тепер, розмір цих пенсій розраховується у такому співвідношенні:

  • 50% пенсії за віком померлого годувальника отримує 1 непрацездатний член родини;
  • 100% – 2 та більше непрацездатні особи.