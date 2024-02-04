Кто может получить эти деньги
Такие выплаты назначаются тем членам семьи, кого содержал кормилец. Речь идет именно о нетрудоспособных лицах.
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К получателям пенсии по потере кормильца относятся:
- дети-сироты до 23 лет;
- дети до завершения обучения, максимальный возраст – 23 года;
- лица с инвалидностью, если инклюзивность была ими получена до совершеннолетия;
- жена (муж), родители, если они старше 65 лет или имеют инвалидность;
- сестра, брат, один из родителей умершего, его жена (муж), если они ухаживают за ребенком кормильца, средства предоставляются до 8-летия малыша.
Какой размер пенсии по потере кормильца
Исчисление выплаты по потере кормильца происходит индивидуально. Для этого во внимание берется размер вероятной возрастной пенсии умершего. Дети-сироты получают сумму с учетом выплат обоих родителей.
По состоянию на теперь, размер этих пенсий рассчитывается в таком соотношении:
- 50% пенсии по возрасту умершего кормильца получает 1 нетрудоспособный член семьи;
- 100% – 2 и более нетрудоспособных лица.