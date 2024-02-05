Кто может получить помощь от ООН

На помощь могут рассчитывать ВПЛ, которые ранее не получали выплат от международных организаций и имеют доход менее 5,4 тысячи гривен на члена семьи.

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Также надо подпадать под одну из категорий уязвимости:

не перемещались после 24.02.2022, но пострадали от военных действий в таких областях: Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Николаевская, Херсонская, Донецкая;

люди, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения.

Дополнительно нужно отвечать одному из пунктов:

пострадавшие во время войны и имеющие только одного из родителей с одним или несколькими детьми в возрасте до 18 лет или с лицами пожилого возраста (55 лет и старше);

семьи пожилых людей старше 55 лет или лицо пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

имеют членов семьи с инвалидностью или хроническими заболеваниями;

опекаются детьми без сопровождения или детьми, разведенными с родителями.

Какие документы понадобятся для оформления

Документ, удостоверяющий личность.

Налоговый номер (необходимый для выплаты пособия).

Любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, выписки и т.д.).

Свидетельство о рождении детей (при наличии).

Номер банковской карты для выплаты помощи.

Личный номер телефона.

К слову, при регистрации на помощь должны присутствовать все члены семьи. Только для маломобильных лиц есть исключение – родственник может предоставить его документы вместе со справкой, которая подтверждает его состояние, без присутствия человека.