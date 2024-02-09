Хто зможе отримати допомогу

Відтак, ВПП ООН розширює програму додаткової грошової допомоги українцям відповідно до постанови Кабінету Міністрів України. Щонайменше впродовж 3 місяців виплати отримуватимуть:

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  • діти з інвалідністю;
  • люди з інвалідністю протягом усього життя.

Які умови отримання допомоги

Отримувати допомогу від ВПП ООН зможуть люди з вищеперелічених категорій, хто відповідає наступним критеріям:

Хто отримав доплати від ООН у 2023 році

Під час першого етапу програми у 2023 році виплати від ВПП ООН отримували виключно пенсіонери, які мали відповідати певним критеріям:

  • проживати на територіях бойових дій або прифронтових територіях;
  • пенсія не мала перевищувати 3250 гривень;
  • такі особи не отримували раніше жодних виплат від ООН та інших міжнародних організацій і не отримували виплати для ВПО.

У листопаді уряд затвердив нову постанову, розроблену Мінсоцполітики, яка підвищила максимальний розмір пенсії для отримання додаткової грошової допомоги від ВПП ООН з 3000 гривень до 3250 гривень.

Як розраховується виплата від ВВП ООН

Виплата від ВПП – це різниця між 3250 гривень і сумою соціальної допомоги, яку людина вже отримує від держави. Цей платіж не може становити менше, ніж 100 гривень.