Кто сможет получить помощь

Поэтому, ВПП ООН расширяет программу дополнительной денежной помощи украинцам в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины. По меньшей мере в течение 3 месяцев выплаты будут получать:

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дети с инвалидностью;

люди с инвалидностью в течение всей жизни.

Интересно! В течение этого периода, ВПП ООН предусматривает перечисление около 800 миллионов гривен в пользу украинцев. В общем, более 310 тысяч людей с инвалидностью получат финансовую помощь по всей стране.

Какие условия получения помощи

Получать помощь от ВПП ООН смогут люди из вышеперечисленных категорий, кто соответствует следующим критериям:

не получает помощь от других международных организаций;

не получает выплаты как внутренне перемещенное лицо (за исключением тех, кто проживает на территориях активных или возможных боевых действий, который определен Министерством реинтеграции);

получает менее 3250 гривен социальных выплат от государства.

Обратите внимание! Помощь украинцам, которые подпадают под критерии программы, начисляется непосредственно на банковские счета или же доставляется Укрпочтой. При этом, регистрироваться в ВПП или Министерстве социальной политики не нужно.

Кто получил доплаты от ООН в 2023 году

Во время первого этапа программы в 2023 году выплаты от ВПП ООН получали исключительно пенсионеры, которые должны были соответствовать определенным критериям:

проживать на территориях боевых действий или прифронтовых территориях;

пенсия не должна была превышать 3250 гривен;

такие лица не получали ранее никаких выплат от ООН и других международных организаций и не получали выплаты для ВПЛ.

Интересно! Пенсионеры получали дополнительные выплаты от ВПП ООН до конца 2023 года. В целом помощь получили примерно 400 тысяч пенсионеров.

В ноябре правительство утвердило новое постановление, разработанное Минсоцполитики, которая повысила максимальный размер пенсии для получения дополнительной денежной помощи от ВПП ООН с 3000 гривен до 3250 гривен.