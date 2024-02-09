Кто сможет получить помощь
Поэтому, ВПП ООН расширяет программу дополнительной денежной помощи украинцам в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины. По меньшей мере в течение 3 месяцев выплаты будут получать:
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- дети с инвалидностью;
- люди с инвалидностью в течение всей жизни.
Какие условия получения помощи
Получать помощь от ВПП ООН смогут люди из вышеперечисленных категорий, кто соответствует следующим критериям:
- не получает помощь от других международных организаций;
- не получает выплаты как внутренне перемещенное лицо (за исключением тех, кто проживает на территориях активных или возможных боевых действий, который определен Министерством реинтеграции);
- получает менее 3250 гривен социальных выплат от государства.
Кто получил доплаты от ООН в 2023 году
Во время первого этапа программы в 2023 году выплаты от ВПП ООН получали исключительно пенсионеры, которые должны были соответствовать определенным критериям:
- проживать на территориях боевых действий или прифронтовых территориях;
- пенсия не должна была превышать 3250 гривен;
- такие лица не получали ранее никаких выплат от ООН и других международных организаций и не получали выплаты для ВПЛ.
В ноябре правительство утвердило новое постановление, разработанное Минсоцполитики, которая повысила максимальный размер пенсии для получения дополнительной денежной помощи от ВПП ООН с 3000 гривен до 3250 гривен.