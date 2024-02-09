Кто сможет получить помощь

Поэтому, ВПП ООН расширяет программу дополнительной денежной помощи украинцам в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины. По меньшей мере в течение 3 месяцев выплаты будут получать:

Читайте также: Более 10 тысяч гривен: кто из украинцев может получить помощь от ООН

  • дети с инвалидностью;
  • люди с инвалидностью в течение всей жизни.

Какие условия получения помощи

Получать помощь от ВПП ООН смогут люди из вышеперечисленных категорий, кто соответствует следующим критериям:

Кто получил доплаты от ООН в 2023 году

Во время первого этапа программы в 2023 году выплаты от ВПП ООН получали исключительно пенсионеры, которые должны были соответствовать определенным критериям:

  • проживать на территориях боевых действий или прифронтовых территориях;
  • пенсия не должна была превышать 3250 гривен;
  • такие лица не получали ранее никаких выплат от ООН и других международных организаций и не получали выплаты для ВПЛ.

В ноябре правительство утвердило новое постановление, разработанное Минсоцполитики, которая повысила максимальный размер пенсии для получения дополнительной денежной помощи от ВПП ООН с 3000 гривен до 3250 гривен.

Как рассчитывается выплата от ВПП ООН

Выплата от ВПП – это разница между 3250 гривен и суммой социальной помощи, которую человек уже получает от государства. Этот платеж не может составлять меньше, чем 100 гривен.