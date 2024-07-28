Додаткові виплати пенсіонерам: хто отримає 1 тисячу гривень

У серпні деякі пенсіонери матимуть можливість отримати додаткові виплати до пенсії, зокрема у зв'язку з погіршенням стану здоров'я. Хто може на них розраховувати, читайте далі.

Додаткова тисяча до пенсії

На додаткові гроші до пенсії можуть розраховувати пенсіонери у яких погіршений стан здоров'я. Розмір цієї доплати розраховується як 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

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Станом на серпень 2024 року – це 944 гривні. Втім, гроші можна отримати лише за умови, що пенсіонери мають офіційне підтвердження цьому.

При цьому, необхідно також відповідати наступним критеріям:

пенсіонер повинен проживати на самоті;

вік від 80 років;

потребує догляду від сторонніх осіб, зокрема від соціальних працівників;

має пенсію за віком.

Ця доплата призначається тільки після того, як пенсіонер особисто звернеться до відповідних органів. Він повинен написати заяву і додати до неї документи, що підтверджують погіршення стану здоров'я.