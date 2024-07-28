Додаткові виплати пенсіонерам: хто отримає 1 тисячу гривень
28 липня 2024, 16:37Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
У серпні деякі пенсіонери матимуть можливість отримати додаткові виплати до пенсії, зокрема у зв'язку з погіршенням стану здоров'я. Хто може на них розраховувати, читайте далі.
Додаткова тисяча до пенсії
На додаткові гроші до пенсії можуть розраховувати пенсіонери у яких погіршений стан здоров'я. Розмір цієї доплати розраховується як 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Читайте також: Ідентифікація обов'язкова: які пенсіонери мають пройти процедуру
Станом на серпень 2024 року – це 944 гривні. Втім, гроші можна отримати лише за умови, що пенсіонери мають офіційне підтвердження цьому.
При цьому, необхідно також відповідати наступним критеріям:
- пенсіонер повинен проживати на самоті;
- вік від 80 років;
- потребує догляду від сторонніх осіб, зокрема від соціальних працівників;
- має пенсію за віком.