Додаткові виплати пенсіонерам: хто отримає 1 тисячу гривень

28 липня 2024, 16:37
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Джерело:

ПФУ

У серпні деякі пенсіонери матимуть можливість отримати додаткові виплати до пенсії, зокрема у зв'язку з погіршенням стану здоров'я. Хто може на них розраховувати, читайте далі.

Додаткова тисяча до пенсії

На додаткові гроші до пенсії можуть розраховувати пенсіонери у яких погіршений стан здоров'я. Розмір цієї доплати розраховується як 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

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Станом на серпень 2024 року – це 944 гривні. Втім, гроші можна отримати лише за умови, що пенсіонери мають офіційне підтвердження цьому.

При цьому, необхідно також відповідати наступним критеріям:

  • пенсіонер повинен проживати на самоті;
  • вік від 80 років;
  • потребує догляду від сторонніх осіб, зокрема від соціальних працівників;
  • має пенсію за віком.
Зверніть увагу! Ця доплата призначається тільки після того, як пенсіонер особисто звернеться до відповідних органів. Він повинен написати заяву і додати до неї документи, що підтверджують погіршення стану здоров'я.
Автор: Катерина Добровольська