Додаткова тисяча до пенсії
На додаткові гроші до пенсії можуть розраховувати пенсіонери у яких погіршений стан здоров'я. Розмір цієї доплати розраховується як 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
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Станом на серпень 2024 року – це 944 гривні. Втім, гроші можна отримати лише за умови, що пенсіонери мають офіційне підтвердження цьому.
При цьому, необхідно також відповідати наступним критеріям:
- пенсіонер повинен проживати на самоті;
- вік від 80 років;
- потребує догляду від сторонніх осіб, зокрема від соціальних працівників;
- має пенсію за віком.