Додаткова тисяча до пенсії

На додаткові гроші до пенсії можуть розраховувати пенсіонери у яких погіршений стан здоров'я. Розмір цієї доплати розраховується як 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

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Станом на серпень 2024 року – це 944 гривні. Втім, гроші можна отримати лише за умови, що пенсіонери мають офіційне підтвердження цьому.

При цьому, необхідно також відповідати наступним критеріям:

  • пенсіонер повинен проживати на самоті;
  • вік від 80 років;
  • потребує догляду від сторонніх осіб, зокрема від соціальних працівників;
  • має пенсію за віком.