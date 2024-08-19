Пенсії у вересні: для кого зростуть виплати й на скільки

Деякі пенсіонери мають право на спеціальні надбавки до пенсії, які залежать від кількох факторів, зокрема від віку особи. Ці доплати можуть значно підвищити загальний розмір пенсійного забезпечення, що сприяє покращенню фінансового становища літніх людей.

У кого збільшаться надбавки у вересні

У вересні пенсіонери, які досягнуть нових вікових рубежів, отримають підвищення своїх надбавок за віком. Зокрема, ті, кому виповниться 75 або 80 років, отримають збільшену суму виплат.

Читайте також: Інформація для переселенців: хто з ВПО не отримає пенсію у вересні

Через те, що пенсіонерам, які відповідають встановленим критеріям, ПФУ автоматично призначає надбавку, вона відповідно автоматично перерахується згідно з їх актуальним віком.

У вересні вікові доплати пенсіонерам розподіляються наступним чином:

Від 70 до 74 років отримують доплату у розмірі 300 гривень;

Від 75 до 79 років – 456 гривень;

Від 80 років і старше – 570 гривень.