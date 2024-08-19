У кого збільшаться надбавки у вересні

У вересні пенсіонери, які досягнуть нових вікових рубежів, отримають підвищення своїх надбавок за віком. Зокрема, ті, кому виповниться 75 або 80 років, отримають збільшену суму виплат.

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Через те, що пенсіонерам, які відповідають встановленим критеріям, ПФУ автоматично призначає надбавку, вона відповідно автоматично перерахується згідно з їх актуальним віком.

У вересні вікові доплати пенсіонерам розподіляються наступним чином:

Від 70 до 74 років отримують доплату у розмірі 300 гривень;

Від 75 до 79 років – 456 гривень;

Від 80 років і старше – 570 гривень.