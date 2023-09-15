Доходи бюджету: де Україна братиме гроші у 2024 році

15 вересня 2023, 12:55
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У 2022 році більшу частину доходів бюджету становила міжнародна підтримка. Де братиме цьогоріч гроші Україна, розповідаємо далі.

Які доходи до бюджету заплановані у 2024 році

У 2024 році доходи загального фонду становитимуть 1 трильйон 560 мільярдів гривень. Натомість видатки будуть 3 трильйони 108 мільярдів гривень.

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Що таке доходи бюджету


Доходи бюджету – це податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі (трансферти, плата за надання адміністративних послуг, власні надходження бюджетних установ).
Нагадаємо! Дефіцит бюджету наступного року становитиме – 1 трильйон 531 мільярд гривень.

Куди пріоритетно підуть гроші

У 2024 році ключовий акцент проєкту бюджету буде зроблений на обороні та захисті України. На це виділили – 1 трильйон 685 мільярдів гривень.

З іншими витратами ситуація така:

  • соціальна сфера – 469 мільярдів гривень;
  • медицина та освіта – 179 мільярдів гривень (освіта). На медицину – 202 мільярди гривень;
  • підтримка ветеранів – 14,3 мільярда гривень;
  • відновлення нашої економіки – жодного підвищення податків не передбачається.
Автор: Тетяна Стельмах