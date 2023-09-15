Доходи бюджету: де Україна братиме гроші у 2024 році

У 2022 році більшу частину доходів бюджету становила міжнародна підтримка. Де братиме цьогоріч гроші Україна, розповідаємо далі.

Які доходи до бюджету заплановані у 2024 році

У 2024 році доходи загального фонду становитимуть 1 трильйон 560 мільярдів гривень. Натомість видатки будуть 3 трильйони 108 мільярдів гривень.

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Що таке доходи бюджету

Доходи бюджету – це податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі (трансферти, плата за надання адміністративних послуг, власні надходження бюджетних установ).

Куди пріоритетно підуть гроші

Дефіцит бюджету наступного року становитиме – 1 трильйон 531 мільярд гривень.

У 2024 році ключовий акцент проєкту бюджету буде зроблений на обороні та захисті України. На це виділили – 1 трильйон 685 мільярдів гривень.

З іншими витратами ситуація така: