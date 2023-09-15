Доходи бюджету: де Україна братиме гроші у 2024 році
15 вересня 2023, 12:55Читать новость на русском
У 2022 році більшу частину доходів бюджету становила міжнародна підтримка. Де братиме цьогоріч гроші Україна, розповідаємо далі.
Які доходи до бюджету заплановані у 2024 році
У 2024 році доходи загального фонду становитимуть 1 трильйон 560 мільярдів гривень. Натомість видатки будуть 3 трильйони 108 мільярдів гривень.
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Що таке доходи бюджету
Доходи бюджету – це податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі (трансферти, плата за надання адміністративних послуг, власні надходження бюджетних установ).
Куди пріоритетно підуть гроші
У 2024 році ключовий акцент проєкту бюджету буде зроблений на обороні та захисті України. На це виділили – 1 трильйон 685 мільярдів гривень.
З іншими витратами ситуація така:
- соціальна сфера – 469 мільярдів гривень;
- медицина та освіта – 179 мільярдів гривень (освіта). На медицину – 202 мільярди гривень;
- підтримка ветеранів – 14,3 мільярда гривень;
- відновлення нашої економіки – жодного підвищення податків не передбачається.