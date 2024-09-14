Доходи держбюджету: де Україна братиме гроші у 2025 році
14 вересня 2024, 12:53Читать новость на русском
Джерело:Данило Гетманцев
Кабінет Міністрів України затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. В головному кошторисі, за яким країна буде жити у наступному році, прописані і доходи бюджету.
Важливо розуміти, які основні цифри вказані в прєкті бюджету щодо доходів. Зазначимо, що його опублікував у телеграм-каналі голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев.
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Які доходи до бюджету заплановані у 2025 році
У 2025 році доходи доходи бюджету очікуються на рівні 2 трильйони гривень.
Натомість видатки очікуються на рівні 3,6 трильйона гривень.
Що таке доходи бюджетуДоходи бюджету – це податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі (трансферти, плата за надання адміністративних послуг, власні надходження бюджетних установ)
Зауважимо! Дефіцит бюджету в 2025 році прогнозується на рівні понад 1,6 трильйона гривень, або 19,4% ВВП.