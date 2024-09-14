Важливо розуміти, які основні цифри вказані в прєкті бюджету щодо доходів. Зазначимо, що його опублікував у телеграм-каналі голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев.

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Які доходи до бюджету заплановані у 2025 році

У 2025 році доходи доходи бюджету очікуються на рівні 2 трильйони гривень.

Натомість видатки очікуються на рівні 3,6 трильйона гривень.

Що таке доходи бюджету Доходи бюджету – це податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі (трансферти, плата за надання адміністративних послуг, власні надходження бюджетних установ)

Зауважимо! Дефіцит бюджету в 2025 році прогнозується на рівні понад 1,6 трильйона гривень, або 19,4% ВВП.