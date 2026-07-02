Підласа розповіла, де держбюджет-2026 недоотримав і де перевершив очікування за півроку

За перше півріччя 2026 року доходи загального фонду державного бюджету України без урахування грантів сягнули 1,3 трильйона гривень. Надходження практично відповідали плановим показникам та суттєво перевищили результат аналогічного періоду минулого року.

Які податки забезпечили найбільші надходження до бюджету

Доходи загального фонду державного бюджету України без урахування міжнародних грантів у першому півріччі 2026 року становили 1,3 трильйона гривень. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

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Порівняно з аналогічним періодом 2025 року надходження збільшилися на 21,7%. Водночас фактичні доходи виявилися майже на рівні затвердженого плану.

Найбільшим джерелом наповнення бюджету став податок на додану вартість з імпортних товарів, який приніс 318,2 мільярда гривень. Також значні надходження забезпечили податок на доходи фізичних осіб разом із військовим збором – 204,9 мільярда гривень, податок на прибуток підприємств – 186,4 мільярда гривень, а також ПДВ із товарів, вироблених в Україні, – 160 мільярдів гривень.

За якими податками план перевиконали, а де виникло відставання

За підсумками першого півріччя окремі податкові надходження перевищили очікування. Найбільше перевиконання зафіксовано за податком на прибуток підприємств – на 25,4 мільярда гривень. Також вищими за план були надходження від податку на доходи фізичних осіб та військового збору – на 11,2 мільярда гривень, а від імпортного акцизу – на 2,7 мільярда гривень.

Водночас не всі показники відповідали плану. Найбільше відставання зафіксовано за ПДВ із товарів українського виробництва – на 26,3 мільярда гривень. Також нижчими від прогнозу виявилися надходження від дивідендів і частини чистого прибутку державних підприємств – на 18,9 мільярда гривень, імпортного ПДВ – на 7,8 мільярда гривень та внутрішнього акцизного податку – на 3,1 мільярда гривень.

Важливо! Експерти зазначають, що майже повне виконання плану доходів за перше півріччя свідчить про стійкість бюджетної системи навіть в умовах війни. Водночас відставання за окремими статтями демонструє необхідність подальшого посилення економічної активності та ефективності адміністрування податків у другій половині року.

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