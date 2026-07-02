Які податки забезпечили найбільші надходження до бюджету

Доходи загального фонду державного бюджету України без урахування міжнародних грантів у першому півріччі 2026 року становили 1,3 трильйона гривень. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

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Порівняно з аналогічним періодом 2025 року надходження збільшилися на 21,7%. Водночас фактичні доходи виявилися майже на рівні затвердженого плану.

Найбільшим джерелом наповнення бюджету став податок на додану вартість з імпортних товарів, який приніс 318,2 мільярда гривень. Також значні надходження забезпечили податок на доходи фізичних осіб разом із військовим збором – 204,9 мільярда гривень, податок на прибуток підприємств – 186,4 мільярда гривень, а також ПДВ із товарів, вироблених в Україні, – 160 мільярдів гривень.

За якими податками план перевиконали, а де виникло відставання

За підсумками першого півріччя окремі податкові надходження перевищили очікування. Найбільше перевиконання зафіксовано за податком на прибуток підприємств – на 25,4 мільярда гривень. Також вищими за план були надходження від податку на доходи фізичних осіб та військового збору – на 11,2 мільярда гривень, а від імпортного акцизу – на 2,7 мільярда гривень.

Водночас не всі показники відповідали плану. Найбільше відставання зафіксовано за ПДВ із товарів українського виробництва – на 26,3 мільярда гривень. Також нижчими від прогнозу виявилися надходження від дивідендів і частини чистого прибутку державних підприємств – на 18,9 мільярда гривень, імпортного ПДВ – на 7,8 мільярда гривень та внутрішнього акцизного податку – на 3,1 мільярда гривень.

Важливо! Експерти зазначають, що майже повне виконання плану доходів за перше півріччя свідчить про стійкість бюджетної системи навіть в умовах війни. Водночас відставання за окремими статтями демонструє необхідність подальшого посилення економічної активності та ефективності адміністрування податків у другій половині року.

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