Де українці беруть гроші: НБУ назвав головне джерело зростання доходів населення

НБУ провели оцінку непрямих показників доходів населення й вже мають результати. Виявилося, що прибутки українців останнім часом зросли у реальному вимірі.

Основне джерело доходів українців

Згідно до огляду НБУ, основним джерелом зростання доходів населення залишилися бюджетні виплати.

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Аби оцінити реальний стан доходів українців, ркгулятор врахвує такі дані:

середня пенсія;

показник середньої заробітної плати;

який обліковується для розрахунку пенсії (дані ПФУ);

єдиний соціальний внесок (ЄСВ) загальний;

ЄСВ приватного сектору.

Також за непрямими даними НБУ, в Україні й надалі зростають зарплати у приватному секторі.

Які борги мають українці в Польщі

У ІІІ кварталі 2023 року впав показник середньої заробітної плати, який обліковується для розрахунку пенсії, на 1 500 гривень до 14 518 гривень.

З січня по жовтень цього року польські банки видали українцям кредитів на суму 2,621 мільярда злотих. Загальний борговий баланс українців, за даними БІК, на кінець жовтня становив 7,942 мільярда злотих.

На що українці брали кредити: