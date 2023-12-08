Основной источник доходов украинцев

Согласно обзору НБУ, основным источником роста доходов населения остались бюджетные выплаты.

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Чтобы оценить реальное состояние доходов украинцев, ркгулятор учитывает следующие данные:

средняя пенсия;

показатель средней заработной платы;

который учитывается для расчета пенсии (данные ПФУ);

единый социальный взнос (ЕСВ) общий;

ЕСВ частного сектора.

Также по косвенным данным НБУ, в Украине и дальше растут зарплаты в частном секторе.

Обратите внимание! В ІІІ квартале 2023 года упал показатель средней заработной платы, учитываемый для расчета пенсии, на 1 500 гривен до 14 518 гривен.

Какие долги имеют украинцы в Польше

С января по октябрь этого года польские банки выдали украинцам кредитов на сумму 2,621 миллиарда злотых. Общий долговый баланс украинцев, по данным БИК, к концу октября составил 7,942 миллиарда злотых.

На что украинцы брали кредиты: