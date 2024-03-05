Попри санкції: як доходи Росії від продажу нафти й газу зросли на 80%

Доходи Росії від продажу нафти й газу в лютому зросли на понад 80% порівняно з попереднім роком. Таким чином, продажі перевищили позначку у 10 мільярдів доларів.

Які надходження до бюджету Росії

Минулого місяця надходження до бюджету Росії від податків на нафту і газ склали 945,6 мільярда рублів (10,4 мільярда доларів). Про це повідомило у вівторок Міністерство фінансів Росії.

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Згідно з розрахунками Bloomberg, податки на нафту і нафтопродукти, на які припадає 84% всіх надходжень від вуглеводнів, зросли більш ніж удвічі.

Нафтовий і газовий сектори Росії є ключовим джерелом надходжень до державної скарбниці, яка перебуває під тиском зростаючих військових витрат.

Річ у тім, що Москва обмежила вплив цінового обмеження, використовуючи величезний тіньовий флот танкерів і працюючи з незахідними покупцями, посередниками і постачальниками послуг.

Як західні країни хотіли обмежити доходи Росії

Для забезпечення стабільності грошових потоків до бюджету, Росія впровадила механізм "цінової підлоги", який зобов'язує виробників сплачувати податки на основі штучного дисконту у 15 доларів за барель для переходу від Urals до Brent.

Західні країни запровадили санкції для того, щоб обмежити доходи Росії від продажу нафти. Це призвело до падіння ціни на нафту марки Urals нижче 50 доларів за барель у лютому 2023 року.

Європейський Союз заборонив більшу частину морського імпорту нафти і нафтопродуктів з Росії, а країни "Великої сімки" встановили обмеження на ціну на рівні 60 доларів за барель для російських нафтових вантажів.

Попри те, що покупці з інших країн можуть вільно купувати російські барелі за вищою ціною, танкерам заборонено користуватися західними послугами, такими як страхування і доставка, для цих поставок.