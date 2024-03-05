Які надходження до бюджету Росії
Минулого місяця надходження до бюджету Росії від податків на нафту і газ склали – 945,6 мільярда рублів, тобто близько 10,4 мільярда доларів. Про це повідомило у вівторок Міністерство фінансів Росії.
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Згідно з розрахунками Bloomberg, податки на нафту і нафтопродукти, на які припадає 84% всіх надходжень від вуглеводнів – зросли більш ніж удвічі.
Річ у тім, що Москва зменшила вплив цінового обмеження, використовуючи величезний тіньовий флот танкерів і працюючи з незахідними покупцями, посередниками та постачальниками послуг.
Як західні країни хотіли обмежити доходи Росії
Західні країни запровадили санкції для того, щоб обмежити доходи Росії від продажу нафти. Це призвело до падіння ціни на нафту марки Urals нижче 50 доларів за барель у лютому 2023 року.
Попри те, що покупці з інших країн можуть вільно купувати російські барелі за вищою ціною, танкерам заборонено користуватися західними послугами, такими як страхування і доставка, для цих поставок.