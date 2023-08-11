Чотири пенсії, але усі різні: які документи потрібні, щоб оформити собі виплати

В Україні існує чотири види пенсії: за віком, інвалідністю, втратою годувальника та іншими обставинами, серед яких військова служба або ліквідація аварії на ЧАЕС. Для оформлення кожної з них потрібен певний список документів.

Які документи потрібні на оформлення пенсії за вислугу років та інвалідності

На пенсію за віком можуть претендувати люди, які досягли 60, 63 або 65 років та мають відповідний стаж. Щоб оформити цю, або будь-яку іншу пенсію, потрібно звернутися до органів ПФУ або зробити це у порталі Дія.

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Які документи потрібні:

заява про нарахування пенсії;

спеціальна довідка з податкової про присвоєння ідентифікаційного номера;

трудова книжка;

довідка про заробітну плату;

документи про реєстрацію;

дві світлини 4х6 сантиметрів;

реквізити для власного пенсійного рахунку в банку;

документи, які засвідчують статус.

Якщо ви хочете піти на пенсію раніше терміну, вам може додатково знадобитися направлення для призначення пенсії.

Для пенсії по інвалідності потрібні всі ті самі документи, але також потрібна виписка з акта огляду медичної експертної комісії.

Документи, які потрібні для оформлення пенсії за втратою годувальника

Для таких виплат список документів дещо відрізняється. Він виглядає наступним чином: