Какие документы нужны для оформления пенсии за выслугу лет и инвалидности

На пенсию по возрасту могут претендовать люди, достигшие 60, 63 или 65 лет, имеющие соответствующий стаж. Чтобы оформить эту или любую другую пенсию, нужно обратиться в органы ПФУ или сделать это в портале Действие.

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Какие документы нужны:

заявление о начислении пенсии;

специальная справка по налоговой о присвоении идентификационного номера;

трудовая книжка;

справка о заработной плате;

документы о регистрации;

две фотографии 4х6 сантиметров;

реквизиты для собственного пенсионного счета в банке;

документы, удостоверяющие статус.

Обратите внимание! Если вы хотите уйти на пенсию раньше срока, вам может дополнительно понадобиться направление для назначения пенсии.

Для пенсии по инвалидности нужны все те же документы, но также нужна выписка из акта осмотра медицинской экспертной комиссии.

Документы, необходимые для оформления пенсии по потере кормильца

Для таких выплат список документов несколько отличается. Он выглядит следующим образом: