Через який документ можна залишитись без пенсії

Інколи виникають ситуації, коли пенсіонери при переїзді в іншу область забувають деякі документи вдома. Це може стати фатальною помилкою, адже таким чином можна назавжди втратити свої виплати.

Чому можна втратити пенсію

До ПФУ звернулася українка з питанням щодо відновлення своїх виплат після значної паузи. Ситуація виявилася не простою.

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Я набула статусу ВПО у 2015 році. Переїхала із Криму. На той час отримувала пенсію з 2008 до 2014 року. 2015 року переїхала до сестри на Полтавщину, пенсії не отримувала. Зараз хочу відновити виплати, але для цього потрібна паперова пенсійна справа. Ніхто мені не підказав тоді, що її треба забрати. Сподівалася, що переїжджаю ненадовго,

– спитала вона.

У регуляторі повідомили що при переїзді пенсіонера в іншу адміністративну одиницю, його пенсійна справа пересилається на його нове місце проживання. Проте, щоб це зробили, треба звернутися до органів ПФУ.

У випадку з цією жінкою, вона мала звернутися до регулятора з 2015 по 2022 рік, але не зробила цього. Зараз надіслати їй цей документ з Криму не вважається можливим, тому пенсію їй не відновлять.

Дійсно, згідно із Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" та урядовому Порядку виплати пенсії та надання соціальних послуг громадянам України, які проживають на території АР Крим та Севастополя, виплата пенсії поновлюється тільки після надходження до місцевого управління Пенсійного фонду справи та з дня припинення виплати за місцем попереднього отримання пенсії,

– повідомили у благодійному фонді "Право на захист".

Які ще є причини для скасування пенсії

Усі причини для скасування виплат пенсіонерам передбачені Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". До них належать: