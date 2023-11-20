У 2024 році на українців чекає збільшення вимог до кількості страхового стажу. Так, якщо у 2023 році потрібно мати від 30 років стажу аби вийти на пенсію у 60 років, то у наступному році – потрібно мати не менше 31 року.

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Скільки потрібно стажу, щоб вийти на пенсію

Після настання 60 років, при досягненні 30 років страхового стажу, українці можуть вийти на пенсію за віком. Втім, щороку страховий стаж збільшується, тому до 2028 року він сягне 35 років.

Також вийти на пенсію можна у 63 та 65 років, якщо немає стажу у 30 років.

Для виходу на пенсію у 63 роки вимоги такі:

від 20 до 30 років стажу – у 2023 році;

від 21 до 31 року стажу – у 2024 році;

від 22 до 32 років стажу – у 2025 році;

від 23 до 33 років стажу – у 2026 році;

від 24 до 34 років стажу – 2027 році;

від 25 до 35 років стажу – у 2028 році.

Та для виходу на пенсію у 65 років:

від 15 до 20 років стажу – у 2023 році;

від 15 до 21 року – у 2024 році;

від 15 до 22 років – у 2025 році;

від 15 до 23 років – у 2026 році;

від 15 до 24 років – у 2027 році;

від 15 до 25 років – у 2028 році.

Зверніть увагу! Якщо у 65 років людина не має мінімального страхового стажу, а це 15 років, то вона отримуватиме не пенсію за віком, а соціальну допомогу від держави.

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