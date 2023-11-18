Чому скасовують виплати

Причини для скасування пенсій зазначені в Законі «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

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Підстав для такого рішення може бути декілька:

якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недійсні відомості;

якщо пенсіонер проживає за кордоном;

якщо пенсіонер не отримував призначену пенсію протягом 6 місяців поспіль;

в інших випадках, передбачених законом.

Як поновити пенсію

Щоб поновити пенсію, треба звернутися до територіального органу Пенсійного фонду. Після з'ясування обставин і наявності умов для відновлення виплати впродовж 10 днів виплати поновлять.

Які пенсії отримують в Україні

Зараз пенсіонери в Україні отримують такі виплати:

0,6% осіб мають виплати до 2 000 гривень.

10,4% – понад 10 000 гривень.

15% – від 4 001 до 5 000 гривень.

21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень.

23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень.

29,5% – від 2 001 до 3 000 гривень.