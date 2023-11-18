Почему отменяют выплаты
Причины для отмены пенсий указаны в Законе «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
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Оснований для такого решения может быть несколько:
если пенсия назначена из документов, содержащих недействительные сведения;
если пенсионер проживает за границей;
если пенсионер не получал назначенную пенсию в течение 6 месяцев;
в других случаях, предусмотренных законом.
Как восстановить пенсию
Чтобы возобновить пенсию, нужно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда. После выяснения обстоятельств и наличия условий восстановления выплаты в течение 10 дней выплаты возобновят.
Какие пенсии получают в Украине
Сейчас пенсионеры в Украине получают следующие выплаты:
- 0,6% имеют выплаты до 2 000 гривен.
- 10,4% – более 10 000 гривен.
- 15% – от 4001 до 5000 гривен.
- 21,3% – от 3001 до 4000 гривен.
- 23,2% – от 5001 до 10000 гривен.
- 29,5% – от 2001 до 3000 гривен.