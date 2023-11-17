Почему вас могут уволить

Согласно действующему законодательству, работодатель имеет право увольнять работника, даже при условии, что у них заключен трудовой договор на неопределенный срок. Причины прекращения сотрудничества индивидуальны и, в основном связаны, с изменениями внутри предприятия.

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Речь идет о сокращении штата, к примеру, в результате кризиса внутри организации. Законодательство регулирует и то, кого из рабочих обязаны оставить. Работники, имеющие наибольшую производительность и наивысшую квалификацию – приоритетные для предприятия, а значит, остаются на местах.

На потенциальное увольнение влияет и возраст рабочих. Если работнику осталось менее 3 лет до выхода на пенсию, он имеет приоритет над младшими сотрудниками.

Будущие пенсионеры могут быть уволены только при определенных обстоятельствах, поскольку им предоставляют преимущественное право оставаться на работе. Такими причинами могут быть: недостаточная квалификация и опыт.

Когда украинцы выходят на пенсию

Время выхода на пенсию зависит от количества стажа, рода занятости и состояния здоровья особы. Есть граждане, имеющие возможность досрочно уйти на заслуженный отдых. Речь идет о профессиях, которые оказывают наибольшее влияние на здоровье. Сейчас в этот список входят работники таких сфер:

здравоохранения;

сферы образования;

актерской;

авиации, в том числе и гражданской;

тому подобное.

Большинство украинцев идут на заслуженный отдых после 60 лет. В общей сложности есть 3 волны выхода на пенсию: 60, 63 и 65 лет. Возможность сделать это раньше зависит от количества стажа, которую имеет пенсионер.