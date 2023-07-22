Кто может выйти на пенсию быстрее
Согласно закону право на пенсию за выслугу лет имеют люди, работающие в отдельных отраслях народного хозяйства, работники здравоохранительных и учебных заведений, летчики, моряки, а также артисты театрально-концертных и других зрелищных заведений, предприятий и коллективов и т.д.
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- Независимо от возраста работники учреждений здравоохранения и учебных заведений при наличии работы на соответствующих должностях не менее 26 лет 6 месяцев могут выйти на пенсию досрочно.
- К примеру, артисты могут сделать это при наличии стажа творческой деятельности от 20 до 35 лет.
- Рабочие локомотивных бригад и отдельные категории работников, непосредственно занятые организацией перевозок и обеспечивающие безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитенах при достижении пенсионного возраста (мужчинами – 55 лет, женщинами – 50 лет) могут выйти на пенсию за выслугу лет.
- Механизаторы (докеры-механизаторы) комплексных бригад на погрузочно-разгрузочных работах в портах тоже при достижении пенсионного возраста, как у рабочих локомотивных бригад, могут уйти на пенсию со стажем в 26 лет 6 месяцев.
- Возраст работников, осуществляющих управление воздушным движением, могут выйти на пенсию в возрасте: мужчины – 50 лет, а женщины – 45 лет со стажем в 20 лет.
Сколько получают пенсионеры сейчас
Украинцы могут получить от 2 тысяч до более чем 10 тысяч гривен пенсии. В общей численности это:
- от 2001 до 3000 гривен – 29,5% пенсионеров, в среднем имеют 2 619,19 гривны.
- от 3001 до 4000 гривен – 21,3%, в среднем их пенсия – 3 547,24 гривны.
- от 4 001 до 5 000 гривен – 15%, имеют в среднем – 4 406,61 гривны.
- от 5 001 до 10 000 гривен – 23,2%, получают 6 833,81 гривны.
- от 10 000 гривен – только 10,4%, средняя пенсия в этой категории – 14 660,48 гривны.