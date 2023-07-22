Кто может выйти на пенсию быстрее

Согласно закону право на пенсию за выслугу лет имеют люди, работающие в отдельных отраслях народного хозяйства, работники здравоохранительных и учебных заведений, летчики, моряки, а также артисты театрально-концертных и других зрелищных заведений, предприятий и коллективов и т.д.

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Независимо от возраста работники учреждений здравоохранения и учебных заведений при наличии работы на соответствующих должностях не менее 26 лет 6 месяцев могут выйти на пенсию досрочно.

К примеру, артисты могут сделать это при наличии стажа творческой деятельности от 20 до 35 лет.

Рабочие локомотивных бригад и отдельные категории работников, непосредственно занятые организацией перевозок и обеспечивающие безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитенах при достижении пенсионного возраста (мужчинами – 55 лет, женщинами – 50 лет) могут выйти на пенсию за выслугу лет.

Механизаторы (докеры-механизаторы) комплексных бригад на погрузочно-разгрузочных работах в портах тоже при достижении пенсионного возраста, как у рабочих локомотивных бригад, могут уйти на пенсию со стажем в 26 лет 6 месяцев.

Возраст работников, осуществляющих управление воздушным движением, могут выйти на пенсию в возрасте: мужчины – 50 лет, а женщины – 45 лет со стажем в 20 лет.

Сколько получают пенсионеры сейчас

Украинцы могут получить от 2 тысяч до более чем 10 тысяч гривен пенсии. В общей численности это: