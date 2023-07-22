Хто може вийти на пенсію швидше

Відповідно до закону право на пенсію за вислугу років мають люди, які працюють в окремих галузях народного господарства, працівники закладів охорони здоров'я та закладів освіти, льотчики, моряки, а також артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів тощо.

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Незалежно від віку працівники закладів охорони здоров’я та закладів освіти за наявності роботи на відповідних посадах не менш як 26 років 6 місяців можуть вийти на пенсію достроково.

До прикладу, артисти це можуть зробити за наявності стажу творчої діяльності від 20 до 35 років.

Робітники локомотивних бригад і окремі категорії працівників, які безпосередньо зайняті організацією перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та метрополітенах при досягненні пенсійного віку (чоловіками – 55 років, жінками – 50 років) можуть вийти на пенсію за вислугу років.

Механізатори (докери-механізатори) комплексних бригад на вантажно-розвантажувальних роботах у портах теж при досягненні пенсійного віку, як у робітників локомотивних бригад, можуть раніше піти на пенсію зі стажем у 26 років 6 місяців.

Вік працівників, які здійснюють управління повітряним рухом, можуть вийти на пенсію у віці: чоловіки – 50 років, а жінки – 45 років зі стажем у 20 років.

Скільки отримують пенсіонери зараз

Українці можуть отримати від 2 тисяч до понад 10 тисяч гривень пенсії. У загальній чисельності це: