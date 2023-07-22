Хто може вийти на пенсію швидше
Відповідно до закону право на пенсію за вислугу років мають люди, які працюють в окремих галузях народного господарства, працівники закладів охорони здоров'я та закладів освіти, льотчики, моряки, а також артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів тощо.
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- Незалежно від віку працівники закладів охорони здоров’я та закладів освіти за наявності роботи на відповідних посадах не менш як 26 років 6 місяців можуть вийти на пенсію достроково.
- До прикладу, артисти це можуть зробити за наявності стажу творчої діяльності від 20 до 35 років.
- Робітники локомотивних бригад і окремі категорії працівників, які безпосередньо зайняті організацією перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та метрополітенах при досягненні пенсійного віку (чоловіками – 55 років, жінками – 50 років) можуть вийти на пенсію за вислугу років.
- Механізатори (докери-механізатори) комплексних бригад на вантажно-розвантажувальних роботах у портах теж при досягненні пенсійного віку, як у робітників локомотивних бригад, можуть раніше піти на пенсію зі стажем у 26 років 6 місяців.
- Вік працівників, які здійснюють управління повітряним рухом, можуть вийти на пенсію у віці: чоловіки – 50 років, а жінки – 45 років зі стажем у 20 років.
Скільки отримують пенсіонери зараз
Українці можуть отримати від 2 тисяч до понад 10 тисяч гривень пенсії. У загальній чисельності це:
- від 2 001 до 3 000 гривень – 29,5% пенсіонерів, в середньому мають 2 619,19 гривні.
- від 3 001 до 4 000 гривень – 21,3%, в середньому їх пенсія – 3 547,24 гривні.
- від 4 001 до 5 000 гривень – 15%, мають у середньому — 4 406,61 гривні.
- від 5 001 до 10 000 гривень — 23,2%, отримують 6 833,81 гривні.
- від 10 000 гривень – мають лише 10,4%, середня пенсія у цій категорії – 14 660,48 гривні.