Чому вас можуть звільнити

Відповідно до чинного законодавства, роботодавець має право звільняти працівника, навіть при умові, що у них укладений трудовий договір на невизначений термін. Причини припинення співпраці індивідуальні і, переважно пов'язані, зі змінами всередині підприємства.

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Йдеться про скорочення штату, до прикладу, внаслідок кризи всередині організації. Законодавство регулює і те, кого з робітників мають залишити. Працівники, які мають найбільшу продуктивність та найвищу кваліфікацію – пріоритетні для підприємства, а отже залишатимуться на місцях.

На потенційне звільнення впливає і вік робітників. Якщо працівнику залишилось менш як 3 роки до виходу на пенсію, він має пріоритет над молодшими співробітниками.

Майбутні пенсіонери можуть бути звільнені лише за певних обставин, оскільки їм надають переважне право залишатися на роботі. Такими причинами можуть бути: недостатня кваліфікація і досвід.

Коли українці виходять на пенсію

Час виходу на пенсію залежить від кількості стажу, роду зайнятості та стану здоров'я особи. Є громадяни, які мають можливість достроково піти на заслужений відпочинок. Йдеться про професії, які мають найбільший вплив на здоров'я. Зараз до цього переліку входять працівники таких сфер:

охорони здоров'я;

сфери освіти;

акторської;

авіації, у тому числі й цивільної;

тощо.

Більшість українців йдуть на заслужений відпочинок після 60 років. Загалом є 3 хвилі виходу на пенсію: 60, 63 та 65 років. Можливість зробити це раніше залежить від кількості стажу, яку має пенсіонер.