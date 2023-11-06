Как увеличить пенсию

Благодаря надбавкам, украинские пенсионеры могут значительно увеличить свои выплаты. Некоторые из этих доплат больше 500 гривен и при этом, доступны всем.

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К примеру, возрастную доплату назначают пенсионерам автоматически после того, как лицо достигает определенного возраста. Сейчас размер этой надбавки таков:

лица в возрасте от 70 до 74 лет включительно получают 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 579 гривен.

Также в ноябре будет действовать спецпредложение ООН. Некоторые из украинских пенсионеров смогут увеличить свои выплаты благодаря международной помощи. Чтобы получить доплату от ООН, лицо должно отвечать следующим критериям:

иметь ежемесячную пенсию до 3 тысяч гривен;

проживать в прифронтовой зоне;

не получать международную денежную помощь начиная с 1 марта 2023 года.

Размер надбавки от ООН рассчитывается по формуле: 3 тысячи гривен минус сумма пенсии. К примеру, пенсионер получает 2 800 гривен. Его доплата, в этом случае, составляет 200 гривен.

Размер пенсии в Украине

Последняя индексация пенсионных выплат произошла в марте. Следующий перерасчет пенсий планируется только в следующем году. ПФУ опубликовал статистику, согласно которой сейчас пенсионеры в Украине получают следующие выплаты: