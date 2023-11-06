Як збільшити пенсію

Завдяки надбавкам українські пенсіонери можуть значно збільшити свої виплати. Деякі з цих доплат сягають 500 гривень і доступні для всіх.

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До прикладу, вікову доплату призначають пенсіонерам автоматично, після того, як особа досягає певного віку. Зараз розмір цієї надбавки такий:

особи віком від 70 до 74 років включно отримують 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 579 гривень.

Також у листопаді діятиме спецпропозиція від ООН. Деякі з українських пенсіонерів зможуть збільшити свої виплати, завдяки міжнародній допомозі. Аби отримати доплату від ООН, особа має відповідати наступним критеріям:

мати щомісячну пенсію до 3 тисяч гривень;

проживати у прифронтовій зоні;

не отримувати міжнародну грошову допомогу, починаючи з 1 березня 2023 року.

Розмір надбавки від ООН розраховується за такою формулою: 3 тисячі гривень мінус сума пенсії. Наприклад, пенсіонер отримує 2 800 гривень. Його доплата у такому випадку становить 200 гривень.

Розмір пенсії в Україні

Остання індексація пенсійних виплат відбулася у березні. Наступний перерахунок пенсій планується аж у наступному році. ПФУ опублікував статистику, відповідно до якої, зараз пенсіонери в Україні отримують такі виплати: