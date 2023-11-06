Як збільшити пенсію
Завдяки надбавкам українські пенсіонери можуть значно збільшити свої виплати. Деякі з цих доплат сягають 500 гривень і доступні для всіх.
Читайте також Яку пенсію отримують особи з інвалідністю III групи
До прикладу, вікову доплату призначають пенсіонерам автоматично, після того, як особа досягає певного віку. Зараз розмір цієї надбавки такий:
- особи віком від 70 до 74 років включно отримують 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років – 579 гривень.
Також у листопаді діятиме спецпропозиція від ООН. Деякі з українських пенсіонерів зможуть збільшити свої виплати, завдяки міжнародній допомозі. Аби отримати доплату від ООН, особа має відповідати наступним критеріям:
- мати щомісячну пенсію до 3 тисяч гривень;
- проживати у прифронтовій зоні;
- не отримувати міжнародну грошову допомогу, починаючи з 1 березня 2023 року.
Розмір надбавки від ООН розраховується за такою формулою: 3 тисячі гривень мінус сума пенсії. Наприклад, пенсіонер отримує 2 800 гривень. Його доплата у такому випадку становить 200 гривень.
Розмір пенсії в Україні
Остання індексація пенсійних виплат відбулася у березні. Наступний перерахунок пенсій планується аж у наступному році. ПФУ опублікував статистику, відповідно до якої, зараз пенсіонери в Україні отримують такі виплати:
- 0,6% осіб мають виплати до 2 000 гривень.
- 10,4% – понад 10 000 гривень.
- 15% – від 4 001 до 5 000 гривень.
- 21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень.
- 23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень.
- 29,5% – від 2 001 до 3 000 гривень.