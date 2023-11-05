Які виплати отримують особи з інвалідністю III групи

Якщо громадянин набув III групу інвалідності, його виплати становлять 50% від пенсії за віком. Важливою умовою для отримання коштів є наявність страхового стажу від 1 до 14 років.

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Пільгова пенсія визначається, відповідно до сьогоднішніх даних. Тобто ПФУ нараховує вікову виплату, навіть якщо громадянин не досяг відповідного віку.

Від того чи працевлаштована особа також залежить сума пенсії. Якщо громадянин безробітній, він має 2 100 гривень, працює – 2 093 гривні.

Зауважте! Відповідно до теперішнього законодавства, якщо чоловік набув 30 років стажу, жінка – 35 років, їхня пенсія по інвалідності не може бути меншою за 2 200 гривень.

Особи, яким призначена інвалідність з дитинства мають 60% від прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність, при умові, що вони досягли повноліття. 70% отримують діти (до 18 років).

Мінімальні виплати для осіб з інвалідністю III групи: