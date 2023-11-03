Чи будуть в Україні відключення

Дефіцит енергосистеми буде незначним. Під час цьогорічного опалювального сезону цей показник не має перевищувати 5%. Такого результату вдалося досягти, завдяки значній кількості реформ виробництв, які виробляють електроенергію. Можна сказати, що планові відключення будуть лише у випадку перевищення лімітів споживання.

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Хоча влітку знову виник дефіцит власних потужностей з виробництва електроенергії на тлі планових ремонтів та спекотної погоди, він виявився меншим, ніж припускалося в попередніх прогнозах НБУ. До того ж дефіцит потужностей не супроводжувався відключеннями електроенергії завдяки налагодженню її імпорту,

– йдеться у звіті НБУ.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що українські енергосховища повністю заповнені. Варто зазначити не тільки про накопичення достатньої кількості електроенергії, а і відносно відновлення її експорту за кордон. Найбільше цієї сировини Україна поставляє у Польщу та Молдову.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький каже, що українська енергосистема готова до атак росіян. Критичну інфраструктуру обладнали спеціальними інженерними спорудами. Загалом, підприємства, які виробляють електроенергію мають щонайменше 3 рівні захисту.