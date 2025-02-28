НБУ, облікова ставка та інтервенції: чи може курс долара у березні залишитися стабільним

Прогнозується, що у березні американська валюта може несуттєво змінитися. НБУ після приборкання інфляції, підвищивши облікову ставку, зміг гарантувати стабільність на валютному ринку. У березні є ймовірність, що таке трапиться знову.

Чи вдасться НБУ зберігати курс без змін

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі для 24 Каналу розповів, що лютневі тренди будуть присутні ще й у березні на ринку валют. Тобто йдеться про те, що зміни курсу буде незначною, водночас дія режиму керованої гнучкості унеможливлюватиме стрибки цін.

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Лєсовий додає, що на ринку, найімовірніше, спостерігатиметься відносна рівновага між попитом і пропозицією.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Власне така стабільність на валютному ринку пов'язана зі своєчасним рішенням НБУ на приборкання інфляції – у січні регулятор підвищив облікову ставку до 14,5%. Однак зауважу, що згідно з прогнозами НБУ, у першому півріччі інфляція залишатиметься двозначною (13 – 14% у річному вимірі). Тому ми не виключаємо, що 6 березня Монетарний комітет НБУ вкотре може збільшити облікову ставку.

Лєсовий додає, що цілком можливо, що за підсумками другого місяця індекс споживчих цін зросте в середньому на 1 – 1,5%. Це означає, що в річному вимірі інфляція складе близько 13,6 – 14,1%. А отже, не є виключенням, що за підсумками 2 місяців 2025 року інфляція максимально може скласти до 2,7%.

Тобто наразі є вагомі підстави для подальшої корекції облікової ставки з метою посилення гривні та зниження інфляції. Отже, 6 березня Монетарний комітет НБУ може збільшити облікову ставку до 15 – 15,5%,

– підсумовує пан Тарас.

Цікаво, що у випадку нової корекції облікової ставки банкіри можуть підвищити ставки за частиною кредитних програм та ставки за гривневими депозитами – в середньому на 0,5 відсоткового пункта.

Крок на збільшення облікової ставки вкупі з валютними інтервенціями може подовжити термін відносного курсового спокою на валютному ринку. Також на ринок суттєво вплине необхідність підприємствам сплачувати податок на прибуток в першій половині березня.

Зверніть увагу! Офіційний курс за таких умов може коливатися в межах 41,60 – 42,20 гривні за долар.

По скільки буде долар та євро у перший тиждень березня

Очікується, що з 3 по 9 березня загальні характеристики ринку виглядатимуть так:

Коридори валютних коливань: 41,60 – 42,20 гривні за долар та 43,50 – 45 гривень за євро (на міжбанку) та 41,60 – 42,30 гривні за долар та 43,50 – 45 гривень за євро (на готівковому ринку).

41,60 – 42,20 гривні за долар та 43,50 – 45 гривень за євро (на міжбанку) та 41,60 – 42,30 гривні за долар та 43,50 – 45 гривень за євро (на готівковому ринку). Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривні, обмінні пункти – до 0,30 гривні.

міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривні, обмінні пункти – до 0,30 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,05 гривні за долар, до 0,10 гривні за євро, комерційні банки – до 0,50 – 0,60 гривні на долар, до 0,80 – 1 гривня на євро, обмінні пункти – до 0,60 – 1 гривня на долар, до 1 – 1,30 гривні на євро.

міжбанк – до 0,05 гривні за долар, до 0,10 гривні за євро, комерційні банки – до 0,50 – 0,60 гривні на долар, до 0,80 – 1 гривня на євро, обмінні пункти – до 0,60 – 1 гривня на долар, до 1 – 1,30 гривні на євро. Різниця курсів купівлі: комбанки – 0,20 – 0,30 гривні за долар, 0,30 – 0,50 за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, 0,50 – 0,70 за євро.

комбанки – 0,20 – 0,30 гривні за долар, 0,30 – 0,50 за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, 0,50 – 0,70 за євро. Різниця курсів продажу: комбанки – 0,10 – 0,20 гривні за долар, 0,20 – 0,30 гривні за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, до 0,50 гривні за євро.

комбанки – 0,10 – 0,20 гривні за долар, 0,20 – 0,30 гривні за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, до 0,50 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – 0 гривень.

– 0 гривень. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.

Відтак немає причин для занепокоєння курсом долара наступного тижня, наголошує Тарас Лєсовий. Принаймні з економічного боку можуть бути вжиті необхідні заходи для збереження відносної курсової стабільності.