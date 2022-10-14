Долар продовжує дешевшає: де найвигідніше купити валюту

Курс долара до гривні знову знизився на готівковому ринку. Який курс купівлі/продажу в обмінниках, банках, на чорному ринку, читайте далі.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 14 жовтня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40,15 гривні за долар при купівлі (-5 копійок проти 13 жовтня). Тоді як продають її за 41 гривня за долар (без змін).

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Готівкове євро також трохи подорожчало – банки купують за 38,40 гривень (-10 копійок), а продають в середньому за 39,50 гривень за євро (-10 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,49 гривні (+1 копійка), а продають – за 40,75 гривні (-8 копійок), за даними finance.ua.

(+1 копійка), а продають – за (-8 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 38,60 гривні (без змін) та продаж – 39,29 гривні (+27 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,60 гривні (-5 копійок), а продаж – 40,76 90 гривні (-14 копійок).

(-5 копійок), а продаж – (-14 копійок). Євро продають по 39,73 гривні (+3 копійки), а купують за 39,10 гривні (+5 копійок).

Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько прогнозували, що курс долара цього тижня коливатиметься в коридорі 41,4 – 42,6 гривні. Серед факторів, котрі впливатимуть на коливанні, виділяла, пер за все, інформаційний фон.

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