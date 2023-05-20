Аналітики спрогнозували, яким буде курс долара до кінця 2023 року

Середній курс долара буде коливатися на рівні офіційного до кінця року, спрогнозували аналітики Concorde Capital. Тим часом як резерви Національного банку складатиме майже 31 мільярд доларів.

Яким буде курс до кінця року

За прогнозами аналітичного центру Concorde Capital курс долара трохи здевальвує до кінця року. Ймовірно ситуація буде такою:

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середній курс долара – 36,6 гривні;

міжнародні резерви НБУ – 30,8 мільярда доларів.

Яким буде курс долара до кінця місяця

Банкірка Анна Золотько розповіла у коментарі для 24 Каналу, що до кінця тижня долар рухатиметься до офіційного. Зокрема вона вважає, що до 21 травня вартість коливатиметься в діапазоні 37,4 – 37,9 гривні за долар.

Натомість економіст Олег Гетман у коментарі для 24 Каналу спрогнозував, яким буде курс до кінця місяця.

Долар буде стабільний – 36,6 гривні. Я не бачу зараз якихось передумов для шаленого стрибка, немає жодних факторів, які б таке спровокували. Тому, на мою думку, готівковий курс буде знаходитися на тих же показниках, які є зараз, плюс-мінус 1 гривня в різні боки, а в цілому, схоже, що він буде прямувати до офіційного й надалі,

– пояснив він.

Який курс долара 19 травня