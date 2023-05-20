Яким буде курс до кінця року
За прогнозами аналітичного центру Concorde Capital курс долара трохи здевальвує до кінця року. Ймовірно ситуація буде такою:
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- середній курс долара – 36,6 гривні;
- міжнародні резерви НБУ – 30,8 мільярда доларів.
Яким буде курс долара до кінця місяця
Банкірка Анна Золотько розповіла у коментарі для 24 Каналу, що до кінця тижня долар рухатиметься до офіційного. Зокрема вона вважає, що до 21 травня вартість коливатиметься в діапазоні 37,4 – 37,9 гривні за долар.
Натомість економіст Олег Гетман у коментарі для 24 Каналу спрогнозував, яким буде курс до кінця місяця.
Долар буде стабільний – 36,6 гривні. Я не бачу зараз якихось передумов для шаленого стрибка, немає жодних факторів, які б таке спровокували. Тому, на мою думку, готівковий курс буде знаходитися на тих же показниках, які є зараз, плюс-мінус 1 гривня в різні боки, а в цілому, схоже, що він буде прямувати до офіційного й надалі,
– пояснив він.
Який курс долара 19 травня
- В банках: купівля – 37,60 гривні, продаж – 37,15 гривні;
- В обмінниках: купівля – 36,96 гривні, продаж – 37,43 гривні;
- На чорному ринку: купівля – 37,35 гривні, продаж – 37,45 гривні.