Яким буде курс до кінця року

За прогнозами аналітичного центру Concorde Capital курс долара трохи здевальвує до кінця року. Ймовірно ситуація буде такою:

Читайте також Долар опустився нижче 37 гривень: де різко подешевшала валюта

середній курс долара – 36,6 гривні;

міжнародні резерви НБУ – 30,8 мільярда доларів.

Яким буде курс долара до кінця місяця

Банкірка Анна Золотько розповіла у коментарі для 24 Каналу, що до кінця тижня долар рухатиметься до офіційного. Зокрема вона вважає, що до 21 травня вартість коливатиметься в діапазоні 37,4 – 37,9 гривні за долар.

Натомість економіст Олег Гетман у коментарі для 24 Каналу спрогнозував, яким буде курс до кінця місяця.

Долар буде стабільний – 36,6 гривні. Я не бачу зараз якихось передумов для шаленого стрибка, немає жодних факторів, які б таке спровокували. Тому, на мою думку, готівковий курс буде знаходитися на тих же показниках, які є зараз, плюс-мінус 1 гривня в різні боки, а в цілому, схоже, що він буде прямувати до офіційного й надалі,

– пояснив він.

Який курс долара 19 травня