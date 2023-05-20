Каким будет курс до конца года

По прогнозам аналитического центра Concorde Capital, курс доллара немного сдевальвирует до конца года. Вероятно ситуация будет такой:

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средний курс доллара – 36,6 гривны;

международные резервы НБУ – 30,8 миллиарда долларов.

Каким будет курс доллара к концу месяца

Банкирша Анна Золотько рассказала в комментарии для 24 Канала, что до конца недели доллар будет двигаться к официальному. В частности, она считает, что до 21 мая стоимость будет колебаться в диапазоне. 37,4 – 37,9 гривны за доллар.

Экономист Олег Гетман в комментарии для 24 Канала спрогнозировал, каким будет курс до конца месяца.

Доллар будет стабилен – 36,6 гривны. Я не вижу сейчас каких-то предпосылок для бешеного скачка, нет никаких факторов, которые бы такое спровоцировали. Поэтому, по моему мнению, наличный курс будет находиться на тех же показателях, которые есть сейчас, плюс-минус 1 гривна в разные стороны, а в целом, похоже, что он будет направляться к официальному и дальше,

– объяснил он.

Какой курс доллара 19 мая