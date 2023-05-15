Рынок сейчас сбалансирован
Как рассказала 24 Каналу Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, наличный курс в течение прошлой недели не выходил за пределы очень узкого коридора 37,6 – 37,8 гривны.
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Такой ход событий свидетельствует о высокой степени сбалансированности рынка. А сильным стабилизационным фактором на рынке остается расширенный лимит по продаже наличной валюты населению, который НБУ ввел в середине апреля.
Правда, дальнейшее укрепление наличного курса гривни, на который надеялся рынок, почти остановилось. Одним из ключевых драйверов снижения наличного курса выступает крупный системный госбанк, у которого, очевидно, есть возможность обеспечить полную загрузку разрешенного лимита продажи наличной валюты населению.
Каким будет доллар на этой неделе
По словам банкирши статистика НБУ по операциям населения с иностранной валютой свидетельствует о достаточно высокой сбалансированности рынка: негативное сальдо сделок купли-продажи сократилось до 8 миллионов долларов в день.
Иными словами, общая ситуация побуждает стабилизацию курса и не дает возможности спекулятивно настроенным участникам рынка расшатать курс хотя бы в ограниченном диапазоне.
– добавляет Золотько.
В целом, по мнению эксперта, наличный курс продолжит двигаться в сторону официального Однако динамика этого процесса будет очень незначительной.
Курс доллара 15 мая
- Курс доллара в банках: валюту можно продать в среднем за 37,40 гривны (без изменений против 12 мая), а купить за 37,80 гривны (-2 копейки).
- В обменниках покупают доллар США в среднем за 37,50 гривны (без изменений), а продают – за 37,81 гривны (+2 копейки).
- На черном рынке: покупка доллара в среднем на уровне 37,65 грн (без изменений), а продажа – 37,73 грн (-1 копейка).