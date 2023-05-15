Рынок сейчас сбалансирован

Как рассказала 24 Каналу Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, наличный курс в течение прошлой недели не выходил за пределы очень узкого коридора 37,6 – 37,8 гривны.

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Такой ход событий свидетельствует о высокой степени сбалансированности рынка. А сильным стабилизационным фактором на рынке остается расширенный лимит по продаже наличной валюты населению, который НБУ ввел в середине апреля.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Правда, дальнейшее укрепление наличного курса гривни, на который надеялся рынок, почти остановилось. Одним из ключевых драйверов снижения наличного курса выступает крупный системный госбанк, у которого, очевидно, есть возможность обеспечить полную загрузку разрешенного лимита продажи наличной валюты населению.

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По словам банкирши статистика НБУ по операциям населения с иностранной валютой свидетельствует о достаточно высокой сбалансированности рынка: негативное сальдо сделок купли-продажи сократилось до 8 миллионов долларов в день.

Иными словами, общая ситуация побуждает стабилизацию курса и не дает возможности спекулятивно настроенным участникам рынка расшатать курс хотя бы в ограниченном диапазоне.

– добавляет Золотько.

В целом, по мнению эксперта, наличный курс продолжит двигаться в сторону официального Однако динамика этого процесса будет очень незначительной.

В течение этой недели стоимость доллара на наличном рынке будет колебаться в диапазоне 37,4 – 37,9 гривны за доллар.

Курс доллара 15 мая