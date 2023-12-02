Курс долара у грудні: як вплине початок зими на коливання валюти

Після переходу до керованого гнучкого курсу, зовнішні обставини почали більше впливати на коливання валюти. НБУ регулює цю ситуацію.

Валютний ринок у грудні

Банкір Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу які саме тенденції на фінансовому ринку слід очікувати протягом першого місяця зими. Варто враховувати, що НБУ готується до наступного етапу лібералізації валютного сектору.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Можна припустити, що у грудні курсові межі на міжбанку будуть на "ширшому" рівні 36 – 38 гривень за долар та 39 – 41 гривню за євро, а поточні коливання не перевищать 0,2 гривні. Різниця між курсами покупки та продажу також буде в листопадових межах – не більше 0,1 гривні.

Лєсовий наголошує, що вільне курсоутворення на міжбанку забезпечує широку курсову динаміку. Однак, ситуація у готівковому сегменті усе ж залишається дзеркальною до безготівкової, при урахуванні додавання 1 – 1,5% до курсу міжбанку.

На думку банкіра, найбільше на валютний ринок в Україні у грудні вплинуть такі фактори:

ситуація на фронті;

успішність атак росіян на критичну інфраструктуру;

фінансова допомога від міжнародних партнерів України;

збільшення об'ємів експорту;

зростання ВВП в Україні.

Безумовно до уваги потрібно взяти і сезонний фактор. Лєсовий наголошує, що перед зимовими святами, пропозиція на готівковому ринку може збільшитись на 10 – 15%, якщо порівнювати з листопадовими показниками.

Цілком можливо, що коридор валютних коливань перебуватиме в межах 37 – 38 гривень за долар та 39 – 41 гривню за євро за незначного спреду та поточних коливань на рівні 0,3 – 0,5 гривні. Іншими словами, в грудні ситуація на валютному ринку докорінно не зміниться, нагадуючи події листопада,

– прогнозує банкір

Попри мінімізацію введення валютних курсів, яку впроваджує НБУ, долар залишатиметься стабільним. Регулятор контролює цей сектор.