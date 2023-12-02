Валютный рынок в декабре

Банкир Тарас Лесовой рассказал 24 Каналу какие именно тенденции на финансовом рынке следует ожидать в течение первого месяца зимы. Надо учитывать, что НБУ готовится к следующему этапу либерализации валютного сектора.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Можно предположить, что в декабре курсовые границы на межбанке будут на более "широком" уровне 36 – 38 гривен за доллар и 39 – 41 гривну за евро, а текущие колебания не превысят 0,2 гривны. Разница между курсами покупки и продажи также будет в ноябрьских пределах – не больше 0,1 гривны.

Лесовой отмечает, что свободное курсообразование на межбанке обеспечивает широкую курсовую динамику. Однако ситуация в наличном сегменте все же остается зеркальной к безналичной, при учете добавления 1 – 1,5% к курсу межбанка.

По мнению банкира, больше всего на валютный рынок в Украине в декабре повлияют следующие факторы:

ситуация на фронте;

успешность атак россиян на критическую инфраструктуру;

финансовая помощь от международных партнёров Украины;

увеличение объемов экспорта;

рост ВВП в Украине

Безусловно, во внимание нужно принять и сезонный фактор. Лесовой отмечает, что перед зимними праздниками предложение на наличном рынке может увеличиться на 10 – 15%, если сравнивать с ноябрьскими показателями.

Вполне возможно, что коридор валютных колебаний будет находиться в пределах 37 – 38 гривен за доллар и 39 – 41 гривну за евро при незначительном спреде и текущих колебаниях на уровне 0,3 – 0,5 гривны. Другими словами, в декабре ситуация на валютном рынке в корне не изменится, напоминая события ноября,

– прогнозирует банкир

Несмотря на минимизацию внедрения валютных курсов, которую вводит НБУ, доллар будет оставаться стабильным. Регулятор контролирует этот сектор.

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