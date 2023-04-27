Курс долара летить вниз в банках та обмінниках
27 квітня 2023, 09:36Читать новость на русском
Курс долара на готівковому ринку продовжує стрімко падати. За добу американська валюта подешевшала на 10 копійок в банках та на 20 копійок – в обмінниках.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 27 квітня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,50 гривні (-10 копійок проти 26 квітня), а купити за 38 гривні (-10 копійок).
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- Готівкове євро банки купують за 41,05 гривня (+5 копійок), а продають в середньому за 41,70 гривні (-10 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 37,22 гривні (-20 копійок), а продають – за 37,92 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,67 гривні (-45 копійок), а продаж – 41,75 гривні (+18 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,66 гривні (-4 копійки), а продаж – 37,77 гривні (-6 копійок).
- Євро купують по 41,35 гривні (+10 копійок), а продають за 41,51 гривні (+1 копійка).
Чого чекати від курсу цього тижня
Зважаючи на той факт, що минулого тижня ще низка банків знизила вартість долара при купівлі безготівкової валюти з розміщенням на тримісячному депозиті, значного потенціалу для подальшого зростання курсу на готівковому ринку я не бачу.
На думку банкірки готівковий курс долара коливатиметься в діапазоні 37,5 – 38,4 гривні за долар,