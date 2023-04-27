Курс долара летить вниз в банках та обмінниках

27 квітня 2023, 09:36
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Курс долара на готівковому ринку продовжує стрімко падати. За добу американська валюта подешевшала на 10 копійок в банках та на 20 копійок – в обмінниках.

Курс валют у банках

  • За даними "Мінфіну", 27 квітня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,50 гривні (-10 копійок проти 26 квітня), а купити за 38 гривні (-10 копійок).

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  • Готівкове євро банки купують за 41,05 гривня (+5 копійок), а продають в середньому за 41,70 гривні (-10 копійок).

Курс в обмінниках України

  • В обмінниках купують долар США в середньому за 37,22 гривні (-20 копійок), а продають – за 37,92 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.
  • Євро коливається на рівні: купівля – 40,67 гривні (-45 копійок), а продаж – 41,75 гривні (+18 копійок).

Курс на чорному ринку

  • На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,66 гривні (-4 копійки), а продаж – 37,77 гривні (-6 копійок).
  • Євро купують по 41,35 гривні (+10 копійок), а продають за 41,51 гривні (+1 копійка).

Чого чекати від курсу цього тижня

 

Анна Золотько 

Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку

Зважаючи на той факт, що минулого тижня ще низка банків знизила вартість долара при купівлі безготівкової валюти з розміщенням на тримісячному депозиті, значного потенціалу для подальшого зростання курсу на готівковому ринку я не бачу.

На думку  банкірки готівковий курс долара коливатиметься в діапазоні 37,5 – 38,4 гривні за долар,

Автор: Дар'я Вереньова