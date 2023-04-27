Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 27 апреля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,50 гривны (-10 копеек против 26 апреля), а купить за 38 гривны (-10 копеек).
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- Наличное евро банки покупают за 41,05 гривны (+5 копеек), а продают в среднем по 41,70 гривны (-10 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,22 гривны (-20 копеек), а продают – за 37,92 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,67 гривны (-45 копеек), а продажа – 41,75 г ровные (+18 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,66 гривны (-4 копейки), а продажа – 37,77 гривны (-6 копеек).
- Евро покупают по 41,35 гривны (+10 копеек), а продают за 41,51 гривны (+1 копейка).