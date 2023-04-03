Долар нижче 38 гривень: як довго курс летітиме вниз

Минулий тиждень відзначився глибокою хвилею зміцнення гривні, коли курс з різко перетнув психологічну позначку у 38 гривень за долар. Однак цього тижня попит на валюту може посилитись, що навпаки штовхне курс вгору.

Курс опустився нижче 38 гривень

Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 Каналу, розповіла, що загальний тренд на падіння курсу долара не є чимось дивним, ринок очікував на нього, проте настільки швидке проходження психологічного рівня 38 гривень за долар важко було передбачити.

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Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Зрештою за останні дні гривня на готівковому ринку зміцнилася майже на 40 копійок й наразі курс долара перебуває на рівні 37,6 – 37,7 гривні.

Банкірка також зауважила, що насправді курс продажу долара на готівковому ринку вже впритул наблизився до коридору курсів при покупці безготівкової валюти з розміщенням на тримісячному депозиті. Більшість пропозицій українських банків з урахуванням усіх комісій та платежів, якщо такі є, дозволяють купувати долари за цим механізмом по курсу 37,20 – 37,45 гривні за долар.

Це означає, що подальше зміцнення гривні на готівковому ринку щонайменше сильно уповільниться. Та й навряд чи зрештою позначки готівкового ринку зможуть опуститься у вказаний коридор, оскільки таке вирівнювання показників зробить купівлю готівкових доларів більш привабливою,

– вважає Золотько.

Що сприяє зміцненню гривні

Загальний тренд на зміцнення гривні пояснюється зменшенням попиту та збільшенням пропозиції. В офіційній статистиці Національного банку це проявляється у цифрі негативного сальдо операцій фізосіб з валютою, яка минулого тижня утримувалася в діапазоні 12 – 14 мільйонів доларів.

З’являються й додаткові ознаки пожвавлення попиту на споживчому ринку, який частково конкурує з валютним за гривневі заощадження українців. Так, у лютому на 26% у порівнянні із січнем зросли продажі нових автомобілів в Україні. Звісно, справа не в самих продажах автівок, вони не могли відчутно вплинути на коливання курсу. Але ринок нових авто є досить надійним загальним індикатором споживчих настроїв.

Крім іншого, зміцнення гривні стимулюють й невеличкі агровиробники, які потребують вільної гривні для проведення посівної.

Чи продовжить курс падати цього тижня

Банкірка вважає, що з огляду на зазначені чинники, стабільності гривні в короткій перспективі нічого не загрожує, принаймні з точки зору ринкових факторів. Проте, зважаючи на наближення показників готівкового ринку до вартості валюти з розміщенням на депозиті, очікувати на збереження динаміки минулого тижня не варто.

Більш вірогідним є тимчасове посилення попиту на валюту на готівковому ринку з огляду на низький курс, яке спровокує тимчасове зростання вартості долара. На мою думку, протягом тижня готівковий курс коливатиметься в межах 37,4 – 38,2 гривні за долар,

– прогнозує Золотько.

Який сьогодні готівковий курс