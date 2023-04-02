Яким буде для курсу початок квітня

Як розповідає Герман Марченко, директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK), ситуацію на валютному ринку впродовж наступного тижня умовно можна розділити.

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Нас може чекати два етапи:

вже "стандартна" стабільність з незначними поточними коливаннями готівкового курсу долара та євро в межах 0,3 – 0,5 гривні,

Ближче до кінця тижня (починаючи з 6 – 7 квітня) ймовірне "передсвяткове" пожвавлення ринку, що потенційно збільшить пропозицію на готівку в межах 5 – 7%.

Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK) У першій половині тижня курс залишатиметься в коридорі: 37,30 – 38,30 гривні за долар, а євро – 40 – 41 гривні за євро.

Стабільність курсу: що на це впливає

Важливо, експерт прогнозує, що глобальні фактори, що формують ринок не зміняться:

на тлі новин про другий транш ЄС на 1,5 мільярда євро, та ухвалення 4-річної програми підтримки від МВФ на 15,6 мільярда доларів міжнародна підтримка економіки країни посилиться,

"зерновий коридор", попри перепони з боку ворога, але все ж продовжуватиме діяти; саме експорт збіжжя є одним із вагомих джерел поповнення бюджету на тлі скорочення експорту під час війни,

офіційний курс валют, як і облікова ставка залишаться без змін,

пожвавлення економічної діяльності всередині країни,

низький рівень інфляції.

Великодній період для долара та євро

Герман Марченко додає, що незабаром, а саме – ближче до кінця тижня, розпочнеться на ринку великодній період. Гривня у цей час може незначно зміцнитися в межах 2 – 3%.

Це можна пояснити тим, що витрати громадян можуть суттєво зрости, що вже проявилося у збільшенні попиту на окремі категорії продуктів. Відтак продаж готівкової валюти може збільшитися, що у моменті вплине на роздрібний курс покупки,

– каже співрозмовник.

Відтак у першій половину тижня очікується, що курс залишатиметься на рівні 37,30 – 38,30 гривні, а євро – на рівні 40 – 41 гривні.

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Цікаво, що ближче до завершення тижня (7 – 8 квітня) – цілком допустиме плавне "передсвяткове" його зниження. Не виключено, що новий банківський понеділок почнеться з позначок 37,3 – 38 гривень за долар та 39,5 – 40,5 гривні за євро.