Каким будет для курса начало апреля

Как рассказывает Герман Марченко, директор департамента казначейства Акционерного Общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK), ситуацию на валютном рынке в течение следующей недели условно можно разделить.

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Нас может ждать два этапа:

уже "стандартная" стабильность с незначительными текущими колебаниями наличного курса доллара и евро в пределах 0,3 – 0,5 гривны,

Ближе к концу недели (начиная с 6 – 7 апреля) вероятно "предпраздничное" оживление рынка, что потенциально увеличит предложение на наличные в пределах 5 – 7%.

Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK) В первой половине недели курс будет оставаться в коридоре: 37,30 – 38,30 гривны за доллар, а евро – 40 – 41 гривна за евро.

Стабильность курса: что влияет на это

Важно, эксперт прогнозирует, что глобальные факторы, формирующие рынок, не изменятся:

на фоне новостей о втором транше ЕС на 1,5 миллиарда евро, и принятие 4-летней программы поддержки от МВФ на 15,6 миллиарда долларов международная поддержка экономики страны усилится,

"зерновой коридор", несмотря на преграды со стороны врага, но все же будет продолжать действовать; именно экспорт зерна является одним из весомых источников пополнения бюджета на фоне сокращения экспорта во время войны,

официальный курс валют, как и учетная ставка останутся без изменений,

оживление экономической деятельности внутри страны,

низкий уровень инфляции.

Пасхальный период для доллара и евро

Герман Марченко добавляет, что в скором времени, а именно – ближе к концу недели, начнется на рынке пасхальный период. Гривна в это время может незначительно укрепиться в пределах 2 – 3%.

Это объяснимо тем, что расходы граждан могут существенно возрасти, что уже проявилось в увеличении спроса на отдельные категории продуктов. Следовательно, продажа наличной валюты может увеличиться, что в моменте повлияет на розничный курс покупки,

– говорит собеседник.

Следовательно, в первой половине недели ожидается, что курс будет оставаться на уровне 37,30 – 38,30 гривны, а евро – на уровне 40 – 41 гривны.

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Интересно, что ближе к завершению недели (7 – 8 апреля) – вполне допустимое плавное "предпраздничное" его понижение. Не исключено, что новый банковский понедельник начнется с отметок 37,3 – 38 гривен за доллар и 39,5 – 40,5 гривны за евро.