Почему гривна падает и сможет ли она приблизиться к официальному курсу? 24 Канала рассказал банкир Герман Марченко.

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Причины укрепления гривны

По словам эксперта, одной из причин укрепления национальной валюты является уменьшение гривневой массы на рынке, связанное с лимитированием выдачи наличных денег. Также большую роль играют "банковские" курсы, приближенные к официальному, по которым вкладчики могут открыть выгодные депозиты.

Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK) Укрепление гривни на этой неделе в значительной степени связано с лимитированием выдачи гривневых наличных физическим лицам и субъектам хозяйствования Национальным банком Украины. Кроме того, госбанки устанавливают так называемый "качественный" курс доллара к гривне, постепенно приближающийся к официальному.

Еще одним аспектом, влияющим на укрепление курса, является рост предложения наличной валюты, добавляет эксперт.

Граждане несут в "обменнике" полученную валюту по депозитам с конвертацией, что создает дополнительное давление на курс,

– объясняет Герман Марченко.

Курс валют сегодня

Курс валют в банках

По данным Минфина, 31 марта наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем за 37,50 гривны (-5 копеек против 30 марта), а купить за 38,05 гривны (-10 копеек).

Наличное евро банки покупают за 40,40 грн (без изменений), а продают в среднем за 41,15 грн (-5 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 37,50 гривны (+2 копейки), а продают – за 37,92 гривны (-31 копейка), по данным finance.ua.

Евро колеблется на уровне: покупка – 40,52 гривны (-10 копеек), а продажа – 40,95 гривны (-10 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,65 гривны (-14 копеек), а продажа – 37,95 гривны (+5 копеек).

Евро покупают по 40,70 гривны (-10 копеек), а продают за 41,05 гривны (+5 копеек).