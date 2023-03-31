Чому гривня падає та чи зможе вона наблизитися до офіційного курсу, 24 Каналу розповів банкір Герман Марченко.

Цікаво Курс долара може наблизитись до офіційного у 36,6 гривні: банкіри назвали умову

Причини зміцнення гривні

За словами експерта, однією з причин зміцнення національної валюти є зменшення гривневої маси на ринку, пов'язане із лімітуванням видачі готівки. Також велику роль грають "банківські" курси, наближені до офіційного, за якими вкладники можуть відкрити вигідні депозити.

Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK) Зміцнення гривні на цьому тижні значною мірою пов'язане з лімітуванням видачі гривневої готівки фізичним особам та суб'єктам господарювання Національним банком України. Крім того, держбанки встановлюють так званий "якірний" курс долара до гривні, який поступово наближається до офіційного.

Ще одним аспектом, який впливає на зміцнення курсу, є зростання пропозиції готівкової валюти, додає експерт.

Громадяни несуть в "обмінники" отриману валюту з депозитів з конвертацію, що створює додатковий тиск на курс,

– пояснює Герман Марченко.

Курс валют сьогодні

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 31 березня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,50 гривні (-5 копійок проти 30 березня), а купити за 38,05 гривні (-10 копійок).

Готівкове євро банки купують за 40,40 гривні (без змін), а продають в середньому за 41,15 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 37,50 гривні (+2 копійки), а продають – за 37,92 гривні (-31 копійка), за даними finance.ua.

Євро коливається на рівні: купівля – 40,52 гривні (-10 копійок), а продаж – 40,95 гривні (-10 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,65 гривні (-14 копійок), а продаж – 37,95 гривні (+5 копійок).

Євро купують по 40,70 гривні (-10 копійок), а продають за 41,05 гривня (+5 копійок).