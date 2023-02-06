Ситуація на готівковому ринку

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько нагадала, що починаючи 31 січня, через брак попиту на готівкову валюту курс почав дуже динамічно знижуватися та за кілька днів досяг мінімальних позначок на рівні 40,1 гривні за долар.

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Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку І хоча згодом відбулася невеличка корекція, загалом протягом тижня вартість американської валюти у готівковому сегменті впала на 20 копійок до 40,2 гривні за долар.

Сезонний фактор

Золотько підкреслює, що попри очікування, протягом січня та на початку лютого готівковий сегмент ринку вкрай слабко реагував на сезонні фактори, пов’язані із виплатами зарплат українцям. На її думку, це може свідчити, з одного боку, про дещо менший попит на готівкову валюту з боку українців, а з іншого, – про насичення ринку додатковою пропозицією.

Це підтверджує й статистика НБУ, який минулого тижня підбив підсумки січня щодо операцій фізичних осіб з готівковою валютою.

Протягом січня українці придбали на готівковому ринку на 156 мільйонів доларів менше, ніж у грудні.

Продаж готівкової валюти при цьому також скоротився, але тільки на 115 мільйонів доларів.

З іншого боку, у січні українці оновили рекорд купівлі безготівкової валюти після початку війни, придбавши 524 мільйонів доларів.

Загальне ж сальдо операцій фізосіб з іноземною валютою у січні становило – 564 мільйонів доларів.

Яким буде курс цього тижня

На думку банкірки, загальні тенденції січня вказують на послаблення попиту на готівкову, та посилення попиту на безготівкову валюту серед українців. Тож якщо вони зберігатимуться й протягом лютого, готівковий курс має повільно рухатися в бік офіційного.

Цього тижня з великою ймовірністю ринок робитиме спроби подолати психологічну позначку 40 гривень за долар, але минулого тижня цей рівень виявився надто міцним. Скоріш за все цього тижня готівковий курс коливатиметься навколо цієї позначки в діапазоні 39,7 – 40,4 гривні за долар,

– прогнозує Золотько.

До слова, банкір Герман Марченко прогнозує, що протягом 6 – 12 лютого курс долара залишатиметься на вже звичному стабільному рівні – в межах 39,5 – 41 гривні.

Нагадаємо! Офіційний курс НБУ наразі закріплений на рівні 36,6 гривні за долар.

Готівковий курс 6 лютого