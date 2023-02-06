Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 6 лютого готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 39,80 гривень (-20 копійок проти 2 лютого), а купити за 40,30 гривні (-20 копійок).
Цікаво Чи перевалить долар за 41 гривню наступного тижня
- Готівкове євро банки купують за 42,95 гривні (-5 копійок), а продають в середньому за 43,70 гривні (-5 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,10 гривні (без змін), а продаж – 40,22 гривні (-3 копійки).
- Євро купують по 43,15 гривні (-35 копійок), а продають за 43,40 гривні (-40 копійок).
Курс цього тижня намагатимуться активізувати
Банкір Герман Марченко у коментарі 24 Каналу зауважив, що Змін "стратегії" курсоутворення наразі не передбачається.
За всіма ознаками, протягом 6 – 12 лютого курс долара залишатиметься на вже звичному стабільному рівні – в межах 39,5 – 41 гривні.
Також він додав, що суттєва макрофінансова допомога, що надається Україні, сприятиме вирішенню бюджетних і економічних питань.