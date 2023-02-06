Курс валют в банках

По данным "Минфина", 6 февраля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем за 39,80 гривен (-20 копеек против 2 февраля ), а купить за 40,30 гривны (-20 копеек).

Интересно Перевалит ли доллар за 41 гривну на следующей неделе

Наличное евро банки покупают за 42,95 гривны (-5 копеек), а продают в среднем за 43,70 гривны (-5 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,10 гривны (без изменений), а продажа – 40,22 гривны (-3 копейки).

(без изменений), а продажа – (-3 копейки). Евро покупают по 43,15 гривны (-35 копеек), а продают за 43,40 гривны (-40 копеек).

Курс на этой неделе постараются активизировать

Банкир Герман Марченко в комментарии 24 Каналу заметил, что Изменений стратегии курсообразования пока не предусматривается.

Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK) По всем признакам, в течение 6 – 12 февраля курс доллара будет оставаться на уже привычном стабильном уровне – в пределах 39,5 – 41 гривна.

Также он добавил, что существенная макрофинансовая помощь, оказываемая Украине, будет способствовать решению бюджетных и экономических вопросов.